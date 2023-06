71-jarige Nederlandse motorrijder overleden na ongeluk in Duitsland

Een 71-jarige Nederlander is zaterdag in een ziekenhuis in Ingolstadt overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een motorongeval donderdag. Hij kwam in de buurt van Ingolstadt, in het zuiden van Duitsland, op een provinciale weg in botsing met een vrachtwagen.

De motorrijder verloor door onbekende oorzaak de controle over zijn motor en raakte vervolgens de linkerkant van de tegemoetkomende vrachtwagen.

De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar twee dagen later alsnog aan zijn verwondingen overleden.