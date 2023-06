Razende cycloon kost zeker elf levens in Brazilië, tientallen vermisten

Delen via E-mail

Een cycloon heeft in het zuiden van Brazilië minstens elf mensen het leven gekost. Ook zijn als het gevolg van het noodweer twintig mensen vermist geraakt, aldus de lokale autoriteiten.

De cycloon ging gepaard met stortregens en trof de staat Rio Grande do Sul, grenzend aan Argentinië en Uruguay. Hierdoor staan op sommige plekken straten onder water. Veel inwoners van getroffen gebieden hebben hun toevlucht gezocht in sportcomplexen.

Er is schade aan de huizen van meer dan 2300 mensen. Ruim zeshonderd inwoners werden eerder deze week geëvacueerd uit risicogebieden. De plaats Caraa, waar meer dan 8000 mensen wonen, is het zwaarst getroffen. De autoriteiten waarschuwen in verschillende gebieden voor aardverschuivingen.