Grenstunnel Oost-Berlijn na 53 jaar ontdekt en weer dichtgegooid met beton

In Berlijn is een smalle vluchttunnel uit 1970 ontdekt. De tunnel, waar je met 50 bij 70 centimeter net kruipend doorheen kunt, ligt onder een straat waar vroeger de grens was tussen Oost- en West-Berlijn. De grenstunnel is meteen weer afgesloten.

De tunnel werd op 1 juni ontdekt bij werkzaamheden aan de Bernauer Strasse. De tunnel werd 53 jaar geleden vanuit West-Berlijn gegraven op initiatief van een bouwvakker, meldt de Duitse krant Welt. De man wilde zijn familie uit Oost-Berlijn een vluchtmogelijkheid bieden.

De tunnel was ruim 80 meter lang toen de bouwvakker werd verraden. De Oost-Duitse geheime dienst greep in en voorkwam dat de grenstunnel werd voltooid.

De grenstunnel ligt aan de rand van het centrum van Berlijn en wordt afgesloten voor publiek. Er is al een bodemplaat overheen geplaatst, zodat de bouw van huizen erboven kan doorgaan. De tunnel wordt opgevuld met beton.