Dit weten we over de aanval op een school in Oeganda waarbij 41 mensen omkwamen

Bij een aanval op een middelbare school in Oeganda zijn vrijdagavond 41 mensen om het leven gekomen, onder wie veel leerlingen. Rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF) zitten vermoedelijk achter de aanval. Vijf vragen over deze rebellengroep en de aanval op de school.

Wat gebeurde er vrijdagavond?

Rond 23.30 uur (lokale tijd) voerden vijf gewapende verdachten een aanval uit op een school in het westen van Oeganda, vlak bij de grens met de Democratische Republiek Congo. In Oeganda hebben veel scholen slaapzalen voor leerlingen die daar verblijven. Ooggetuigen zeiden tegen lokale media dat de verdachten matrassen in brand staken, een bom lieten afgaan in een slaapzaal en leerlingen aanvielen met machetes.

41 mensen kwamen om het leven. 38 van hen waren leerlingen. Ook raakten acht mensen zwaargewond en zijn zes personen ontvoerd.

De aanvallers zijn vervolgens naar het Virunga National Park in Congo gevlucht. Het oudste en grootste nationale park in Afrika wordt door verschillende rebellengroepen gebruikt als schuilplaats. Oegandese militairen proberen de daders en ontvoerde personen op te sporen, aldus de minister van Defensie. Er is nog niemand gepakt.

Wat is de ADF?

De Allied Democratic Forces, afgekort ADF, is een rebellengroep die in de jaren negentig werd opgericht in Oeganda. De groep kwam in opstand tegen president Yoweri Museveni, die al sinds 1986 aan de macht is. Volgens de rebellen is de Oegandese overheid verantwoordelijk voor discriminatie en vervolging van moslims in het land. 14 tot 35 procent van de bevolking in Oeganda is moslim.

In 2001 werd de ADF verslagen door het Oegandese leger en vluchtte de rebellengroep naar het oosten van Congo. Vanuit daar voert de ADF aanvallen uit op militaire- en burgerdoelen. De aanvallen vinden vooral plaats in afgelegen gebieden in het oosten van Congo. Maar ook over de grens in Oeganda, zoals afgelopen vrijdag. De ADF eist de aanvallen bijna nooit op.

De groep heeft ook banden met de Centraal-Afrikaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS). De leider van de ADF, Musa Baluku, beloofde in 2016 trouw aan IS. Maar pas in april 2019 werd de aanwezigheid van de ADF in de regio erkend door IS.

Past de aanval van vrijdag in een patroon?

De aanval van vrijdag is de eerste aanval op een school waarvan de ADF verdacht wordt, sinds een grote aanval op een school in 1998. Daarbij werden tachtig studenten vermoord en nog eens honderd anderen ontvoerd.

De ADF voert wel vaker aanvallen uit op burgerdoelen in Oeganda. In 2021 veroorzaakten zelfmoordterroristen van de groepering meerdere explosies in de hoofdstad Kampala. Daarbij kwamen drie mensen om het leven.

Vorige week vond er ook een aanval plaats op een dorp in Congo, vlak bij de grens met Oeganda, waar de ADF waarschijnlijk achter zat. Meer dan honderd dorpelingen sloegen op de vlucht, maar zijn sindsdien weer teruggekeerd.

Waarom zijn scholieren een doelwit van de ADF?

Richard Moncrieff, een expert van de internationale Crisis Group, zei tegen de BBC dat er verschillende redenen zijn waarom de ADF een school zou willen aanvallen. Het kan volgens hem een manier zijn om kinderen te rekruteren. Maar ook omdat zo'n aanval een schokkerend effect heeft op de bevolking en angst inboezemt.

"Dit zijn terroristische groepen die indruk willen maken met geweld. Ze willen aan hun collega's en bondgenoten van de Islamitische Staat in andere delen van de wereld laten zien dat ze aanwezig en actief zijn", aldus Moncrieff tegen de BBC.

Volgens een Oegandese militaire functionaris voert de rebellengroep zulke aanvallen uit als afleidingsmanoeuvre wanneer ze in het nauw gedreven worden, meldt persbureau AP. Daarmee suggereert hij dat de aanval van vrijdag een poging was om de druk op de groep te verlichten.

Wat doen de Oegandese veiligheidstroepen?

Na de dodelijke aanval in Kampala in 2021 heeft het leger van Oeganda de strijd tegen de ADF flink opgevoerd. Samen met Congo voert Oeganda missies uit in het oosten van Congo waar de beweging zich schuilhoudt, met als doel de groep uit te schakelen.