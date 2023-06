Zeker 38 leerlingen omgekomen bij aanval op middelbare school in Oeganda

Delen via E-mail

Bij een aanval op een middelbare school in het zuidwesten van Oeganda zijn vrijdagavond zeker 41 mensen om het leven gekomen. 38 van hen waren leerlingen.

De andere dodelijke slachtoffers waren een beveiliger en twee leden van de lokale gemeenschap, meldt de burgemeester. Acht anderen zijn zwaargewond en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, werd eerder al gemeld. De aanvallers hebben volgens de politie ook een slaapzaal in brand gestoken en voedsel gestolen.