Eerste persoon met diagnose autisme overleden: 'Was sneller dan rekenmachine'

De eerste persoon bij wie autisme werd vastgesteld is overleden. De Amerikaan Donald Triplett, die vanwege zijn diagnose in 1938 ook wel bekendstond als 'Case 1', werd 89 jaar oud.

Tripletts kreeg de diagnose autisme nadat zijn ouders een 22 pagina's lange brief naar een onderzoeker van de Johns Hopkins University in Baltimore hadden gestuurd. Daarin beschreven ze zijn gedrag gedetailleerd. Het document blijft een belangrijk referentiedocument voor mensen die autisme bestuderen.

Triplett werkte 65 jaar lang bij een bank in het stadje Forest in de staat Mississippi. "Hij zat in zijn eigen wereld, maar als je hem twee getallen van drie cijfers gaf, kon hij ze sneller vermenigvuldigen dan een rekenmachine", zei de CEO van de bank over Triplett tegen de lokale omroep WLBT-TV.