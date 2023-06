VS akkoord met verkoop Reaper-drones aan Nederland voor ruim 550 miljoen

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de verkoop van vier Reaper-drones aan Nederland goedgekeurd. De drones en "bijbehorende apparatuur" hebben een waarde van zo'n 611 miljoen dollar (ruim 558 miljoen euro).

Dat meldt persbureau Reuters. Vorig jaar werd al bekend dat het ministerie van Defensie flink ging investeren in nieuw materieel, waaronder dus onbemande en bewapende drones. Daarmee hoopt Nederland te "bouwen aan een krijgsmacht die we over tien tot vijftien jaar willen hebben", zei minister Kajsa Ollongren (Defensie) toen.

De drones worden ook bewapend met bommen en raketten. Er is munitie aangekocht vanuit de Verenigde Staten. Dat lag lange tijd gevoelig in de Tweede Kamer. Er was twijfel of het ethisch te verantwoorden is om bijvoorbeeld vanuit een kantoor in Leeuwarden doelen in een ander land te bestoken. Daarom werd eind 2019 een motie aangenomen om de bewapening te onderzoeken.