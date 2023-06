Klokkenluider Pentagon Papers over Vietnamoorlog overleden op 92-jarige leeftijd

Pentagon Papers-klokkenluider Daniel Ellsberg is op 92-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan was in 1971 verantwoordelijk voor het lekken van geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie over de oorlog in Vietnam.

Eerder dit jaar kreeg Ellsberg de diagnose alvleesklierkanker. Onder meer The Washington Post meldt vrijdag zijn dood op basis van een statement van Ellsbergs familie

Ellsberg lekte de Pentagon Papers, nadat hij in 1965 naar Saigon (nu Ho Chi Minhstad) in Vietnam werd uitgezonden. Daar zag hij de hoge kostprijs van de oorlog en kwam hij tot de conclusie dat die niet te winnen was.

Ellsberg ging in 1971 in het geheim naar The New York Times in de hoop het einde van de oorlog in Vietnam te versnellen. De documenten die hij lekte gingen over Amerikaanse inmenging in Vietnam tussen 1945 en 1967. Ze onthulden hoe de Amerikaanse regering daarover had gelogen tegen de bevolking en het congres. Hij kreeg ze in handen doordat hij bij een defensiedenktank werkte waar de documenten via het Pentagon terechtkwamen.

Het maakte Ellsberg het doelwit van een lastercampagne van het Witte Huis van de toenmalige president Nixon. Henry Kissinger, die destijds de nationale veiligheidsadviseur van de president was, noemde Ellsberg 'de gevaarlijkste man in Amerika die koste wat het kost moet worden tegengehouden'.

Volgens BBC News woog het Ellsberg zwaar wat hij over de Vietnam Oorlog te weten was gekomen. Als het publiek het maar wist, dacht hij, zou de politieke druk om de oorlog te beëindigen onweerstaanbaar worden.

Ellsberg werd in 1971 voor de federale rechtbank in Los Angeles aangeklaagd wegens diefstal, spionage, samenzwering en andere aanklachten. Uiteindelijk werd hij niet veroordeeld, volgens BBC News vanwege ernstig wangedrag van de overheid, waaronder illegaal afluisteren.