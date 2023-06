Man die in 2018 elf mensen doodschoot in synagoge Pittsburgh riskeert doodstraf

De schutter die in 2018 elf mensen doodschoot in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh is vrijdag schuldig bevonden. Wat gebeurde er vijf jaar geleden ook alweer en hoe verloopt de rechtszaak?

Dodelijkste aanslag tegen Joodse gemeenschap in de VS

Op zaterdagochtend 27 oktober, 2018 loopt een gewapende man de 'Tree of Life'-synagoge in Pitssburgh binnen. De synagoge staat in een wijk met een lange Joodse geschiedenis en huist drie verschillende joodse congregaties. Op die ochtend is het sabbat en mensen zijn in de synagoge samengekomen voor het ochtendgebed.

De dan 46-jarige Robert B. Bowers heeft een semiautomatisch geweer en drie pistolen bij zich. Hij schreeuwt antisemitische leuzen en schiet minutenlang om zich heen. Hij verlaat de synagoge, maar wordt bij de deur opgewacht door een arrestatieteam van de politie. Er worden schoten uitgewisseld, waarna de schutter weer de synagoge in gaat en zich barricadeert in een ruimte op de derde verdieping. Uiteindelijk geeft hij zichzelf over.

Bowers doodt die dag elf mensen en zes anderen raken gewond, onder wie vier politieagenten. Het is de meest dodelijke aanslag tegen de Joodse gemeenschap in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De schutter raakt zelf lichtgewond.

Aanklagers eisen doodstraf

Voor de aanslag had Bowers via sociale media antisemitische berichten verspreid. Een van zijn accounts, dat na de aanslag offline werd gehaald, stond vol met antisemitische leuzen en anti-Joodse complottheorieën.

Bowers wordt aangeklaagd voor 63 misdrijven, waaronder 11 haatmisdrijven met de dood tot gevolg. Bowers stelt een deal voor: hij wil schuld bekennen in ruil voor een levenslange gevangenisstraf. Maar aanklagers, die de doodstraf eisen, gaan niet in op zijn aanbod. Uiteindelijk pleit Bowers onschuldig te zijn.

De rechtszaak tegen Bowers begint op 30 mei. In de jury zitten elf vrouwen en zeven mannen. Hij wordt onder meer bijgestaan door Judy Clarke, die ook 'Unabomber' Ted Kaczynski verdedigde. Zij stelt aan het begin van de rechtszaak dat Bowers "elk persoon die hij zag heeft neergeschoten" en dat het vaststaat dat hij de aanslag had voorbereid. Ze vraagt de jury vooral te onderzoeken wat de intentie van Bowers was. Volgens zijn advocaten hekelde Bowers migranten en een ngo voor Joodse migranten, maar was er geen sprake van jodenhaat.