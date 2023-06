Dood George Floyd volgens justitie VS door structurele discriminatie bij politie

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vernietigend geoordeeld over de politie in Minneapolis, waar in 2020 de zwarte Amerikaan George Floyd omkwam. Volgens de onderzoekers was er sprake van structurele discriminatie van minderheden en excessief geweld.

Voor het onderzoek zijn duizenden interne politiedocumenten en beelden van bodycams van agenten bekeken. Het onderzoeksrapport verschijnt drie jaar na de geruchtmakende dood van Floyd.

Hij stierf tijdens zijn arrestatie omdat oud-politieagent Derek Chauvin hem in een nekklem nam, waardoor hij geen adem kon halen. Videobeelden van zijn arrestatie gingen destijds de wereld over en zorgden voor grote verontwaardiging.

De onderzoekers concluderen in het 89 pagina's tellende rapport dat de politie "gevaarlijke methodes en wapens" heeft gebruikt, zoals nekklemmen en stroomstootwapens. Deze methodes werden gebruikt tegen mensen die verdacht worden van lichte vergrijpen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat het interne toezicht bij de politie niet op orde was. Onderzoeken naar legitieme klachten kwamen niet van de grond. Dergelijke structurele problemen maakten de dood van Floyd mogelijk, staat te lezen in het rapport van Justitie.