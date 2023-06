Kyiv opgeschrikt door explosies tijdens bezoek Afrikaanse vredesmissie

Delen via E-mail

Kyiv is vrijdagochtend opgeschrikt door zeker twee explosies. Volgens burgemeester Vitali Klitschko werden die veroorzaakt door luchtverdedigingssystemen. De aanvallen vinden plaats tijdens een bezoek van Afrikaanse leiders die hopen te bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland.

De Oekraïense luchtmacht meldde op Telegram dat ze zes ballistische raketten, zes kruisraketten en twee drones heeft neergehaald. Volgens het stadsbestuur zijn er tot nu toe geen doden of ernstige schade gemeld. De politie meldde wel dat er slachtoffers zijn, maar noemde geen aantallen.

Een televisieploeg van Reuters zag de Afrikaanse leiders in een autokonvooi in Kyiv aankomen en een hotel binnengaan, mogelijk om de schuilkelder te gebruiken. Nadat de situatie veilig was verklaard, vervolgden ze hun plannen.