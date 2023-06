Opnieuw drama met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee: dit weten we nu

Een voor de Griekse kust omgeslagen boot groeide in twee dagen uit tot het grootste drama met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee van dit jaar. Er wordt gevreesd voor de levens van vijfhonderd mensen, onder wie veel kinderen. Dit is wat we er nu over weten.

Het schip zonk woensdagochtend voor het Griekse schiereiland Peloponnesos, in een van de diepste delen van de Middellandse Zee. Zo'n bootongeluk gebeurt - schrijnend genoeg - wel vaker, maar al snel werd duidelijk dat het dit keer om tientallen of mogelijk honderden dodelijke slachtoffers ging.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis kondigde woensdag direct drie dagen van nationale rouw aan.

De propvolle, krakkemikkige vissersboot was een paar dagen eerder vanuit Libië richting Italië vertrokken. Op foto's is te zien dat de opvarenden dicht opeengepakt op het dak van het schip staan. Het ruim van de boot was ook overvol.

In totaal zouden 750 mensen aan boord van de boot zijn geweest. Volgens overlevenden waren onder hen honderd kinderen, schrijft BBC News. Ook zaten er volgens hen relatief veel vrouwen op het schip. Hun overlevingskans zou kleiner geweest zijn, doordat zij dieper in het schip zaten.

Het krakkemikkige vaartuig was overvol. Foto: Getty Images

De Griekse kustwacht en de Europese grensorganisatie Frontex hadden de boot dinsdag, een dag voor het drama, al op de radar. Daarna volgden de autoriteiten het schip urenlang.

Na het drama kregen de organisaties het verwijt dat ze hadden moeten ingrijpen, omdat ze het drama hadden kunnen voorkomen.

De Griekse kustwacht heeft naar eigen zeggen contact met de opvarenden gelegd. Maar de mensen zouden de hulp hebben afgeslagen, omdat ze Italië wilden bereiken.

Tijdlijn van de ramp (Nederlandse tijd) Dinsdag 10.00 uur: Griekse kustwacht geïnformeerd over de vluchtelingenboot.

Dinsdag 13.00 uur: Griekse kustwacht legt contact met de boot, opvarenden slaan hulp af.

Dinsdag 14.30-17.30 uur: Meerdere noodoproepen vanaf de boot.

Dinsdag 21.30-0.30 uur: Griekse kustwacht nadert het schip, maar signaleert van een afstandje geen problemen.

Woensdag 0.40 uur: Motor van de boot begeeft het.

Woensdag 1.04 uur: Het schip zinkt.

Woensdag 6.00 uur: Hulpdiensten proberen drenkelingen te redden.

Donderdagmiddag gaven de Griekse autoriteiten de hoop op meer overlevenden op. 104 mensen konden worden gered. Op dit moment staat het officiële dodental op 78, maar de Grieken vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers oploopt tot vijfhonderd. Dan zou dit het dodelijkste drama met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee sinds 2010 zijn.

Hoewel de overlevingskans klein is, blijven de Griekse hulpdiensten doorzoeken naar overlevenden. De autoriteiten hebben een plan van aanpak voor dit soort rampen en dat wordt uitgevoerd, zegt een woordvoerder van de Griekse kustwacht.

Inmiddels is ook actie ondernomen tegen mogelijke schuldigen op de boot. De Griekse politie arresteerde vrijdag negen Egyptenaren. Zij worden beschuldigd van mensensmokkel en vorming van een criminele organisatie.

Volgens The Guardian is het goed mogelijk dat de Griekse openbaar aanklager hen gaat vervolgen voor massamoord.

Dit is de route die het schip voor het ongeluk aflegde. Foto: Bart-Jan Dekker

Het drama op de Middellandse Zee herinnert Europa eraan dat er nog steeds geen samenhangend en effectief migratiebeleid is. Hulporganisaties hadden na de tragedie grote kritiek het Europese beleid. "Europa is geen eiland midden in de oceaan", zei VluchtelingenWerk. "Voor elke route die met een migratiedeal wordt gesloten, zal elders weer een nieuwe route ontstaan."

Ook het Rode Kruis luidde de noodklok. "Het is hartverscheurend en simpelweg onacceptabel dat mensen die veiligheid en een toekomst zoeken, sterven aan de Europese grens." Volgens het Rode Kruis waren de eerste drie maanden van dit jaar het dodelijkste kwartaal op de Middellandse Zee ooit.

"Elk leven dat verloren is gegaan, zou op ons collectieve geweten moeten drukken omdat we er niet in zijn geslaagd veilige wegen te bieden."

Het drama leidde tot grote publieke verontwaardiging in Athene en Thessaloniki, waar duizenden mensen de straat opgingen om te demonstreren. De demonstranten willen dat de Europese Unie actie onderneemt om nieuwe ongelukken te voorkomen.

In Athene werden de protesten grimmig, toen demonstranten benzinebommen naar de politie gooiden.

Een demonstratie in Athene werd grimmig toen agenten werden belaagd met benzinebommen. De politie reageerde met traangas. Foto: ANP

Ylva Johansson, de Zweedse Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, zei vrijdag tegen Politico dat het aantal vluchtelingenboten dat richting Europa vaart in 2023 alleen al met 600 procent is toegenomen. In het afgelopen decennium raakten 27.000 mensen vermist in de Middellandse Zee.