Peru zucht onder knokkelkoortsgolf: recordaantal doden, ziekenhuizen zitten vol

De Peruaanse gezondheidsminister Rosa Gutiérrez is donderdag afgetreden vanwege een recordaantal knokkelkoortsdoden. Het land bevindt zich midden in een grote uitbraak, waardoor al 248 mensen overleden. In het noorden van het land hebben ziekenhuizen hun capaciteit overschreden.

De kans is groot dat de uitbraak verergert. Volgens officiële cijfers zijn meer dan 146.000 mensen besmet.

Knokkelkoorts - ook wel dengue genoemd - veroorzaakt hevige gewrichtspijnen en komt regelmatig voor in Latijns-Amerika. Het virus wordt verspreid door muggen.

De ziekte is meestal niet dodelijk en kan worden behandeld met pijnstillers. Ernstige gevallen worden behandeld met een vloeistof. Wanneer de ziekte dan niet wordt vastgesteld en behandeld, kan dat tot de dood leiden.

Daarom benadrukt de pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) dat het belangrijk is om knokkelkoorts op tijd te diagnosticeren en patiënten goed te behandelen.

Besmettingen in meerdere landen in Latijns-Amerika

Met 2.811.433 geregistreerde infecties was 2022 een van de heftigste jaren in de regio. Dit jaar zou daaroverheen kunnen gaan, want in de eerste 23 weken van 2023 werden al 1.994.088 infecties geregistreerd door de PAHO.

In Brazilië werden de meeste infecties gemeld (1.515.460), gevolgd door Bolivia (126.182) en Peru (115.949). Nu zijn de aantallen dus al hoger, met meer dan 146.000 besmettingen in Peru.

Het aantal geregistreerde knokkelkoortsgevallen in 2022 en de eerste 23 weken van 2023 in vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Foto: Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO)

Noodtoestand in Peru, El Niño kan situatie verergeren

De PAHO streeft ernaar om het aantal doden in de regio onder 0,05 procent te houden. Met 738 dodelijke slachtoffers in de eerste 23 weken op een totaal van 1.994.088 lukt dat, maar Peru gaat daar fors overheen: daar komt het aandeel dodelijke slachtoffers op 1,69 procent uit.

President Dina Boluarte riep vorige week de noodtoestand uit in 18 van de 24 regio's in het land. De kans is groot dat de uitbraak nog verergert door de hevige regengeval die gepaard gaat met het natuurfenomeen El Niño. Daardoor hoopt water zich op. Muggen leggen daar graag hun eitjes in.

De Peruaanse gezondheidsautoriteiten wezen El Niño al eerder aan als een van de belangrijkste oorzaken van het stijgende aantal knokkelkoortsslachtoffers.