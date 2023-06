Paus Franciscus verlaat negen dagen na buikoperatie het ziekenhuis

Paus Fransiscus heeft vrijdagochtend in een rolstoel het ziekenhuis verlaten. Hij werd negen dagen geleden aan zijn buik geopereerd. De operatie verliep voorspoedig, maar op aanraden van artsen verbleef hij nog ruim een week in het ziekenhuis.

De 86-jarige paus had door een hernia last van pijnlijke darmobstructies. De operatie die hij onderging duurde drie uur.

Volgens persbureau Reuters verliet de paus het ziekenhuis in een rolstoel. Hij werd buiten de hoofdingang opgewacht door verslaggevers en mensen die de paus een warm hart toedragen. Vervolgens verliet hij het ziekenhuis in een auto.

Franciscus verbleef tot vrijdagochtend in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar hij eerder dit jaar ook was opgenomen vanwege ademhalingsproblemen door bronchitis. In 2021 onderging hij al een operatie waarbij een deel van zijn dikke darm werd verwijderd.