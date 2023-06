Griekenland arresteert negen Egyptenaren vanwege bootongeluk met migranten

Delen via E-mail

Negen Egyptenaren zijn donderdag aangehouden vanwege de schipbreuk op de Middellandse Zee waarbij zeker 78 en mogelijk honderden migranten zijn omgekomen.

Het schip kapseisde en zonk in de nacht van dinsdag op woensdag voor de kust van het schiereiland Peloponnesos. Getuigen zeiden tegen de Griekse zender SKAI TV dat het schip uit Egypte was vertrokken en na een stop in de haven van het Libische Tobruk koers zette naar Italië.