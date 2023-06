Geen onderzoek naar uitspraak in zaak rond de dood van student Sanda Dia

Er komt geen onderzoek naar de uitspraak in de rechtszaak rond de dood van de Belgische student Sanda Dia, die bij een ontgroening om het leven is gekomen. De rechter legde de verantwoordelijken een werkstraf, maar geen cel op. Dat leidde tot massale protesten in België en Nederland.

Een commissie in het Belgische parlement had er bij de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) op aangedrongen om de lichte straffen voor de Belgische studenten tegen het licht te houden. Maar de HRJ gaat daar niet in mee.

De Hoge Raad voor de Justitie, die na de beruchte Dutroux-affaire het vertrouwen in de rechterlijke macht moest helpen herstellen, zegt zich niet te willen uitspreken over een besluit van de rechter.

Het vonnis in de rechtszaak over de dood van Dia maakte in binnen- en buitenland veel los. De twintigjarige student bezweek in 2018 tijdens een ontgroening bij studentenvereniging Reuzegom. Hij was bij die ontgroening vergiftigd en onderkoeld geraakt. Dia had er op dat moment dertig uren van vernederingen en ontberingen op zitten.

Daders ontlopen celstraf

Het Belgische hof besloot in mei dat de Reuzegommers schuldig zijn aan onder meer het toedienen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar niet aan het toedienen van de schadelijke stoffen die Dia het leven kostten. Daarmee werden de daders vrijgesproken van de zwaarste aanklacht en ontliepen ze de vijftig maanden cel die het openbaar ministerie (OM) had geëist.

Na de uitspraak klonk in België het verwijt dat de Reuzegommers, veelal afkomstig uit welgestelde kringen, profiteren van klassenjustitie. Daardoor zouden zij met een veel lichtere straf zijn weggekomen dan volgens critici passend was geweest. In de dagen en weken na de uitspraak volgden in heel België massale demonstraties. Ook werden de veroordeelden op straat belaagd, nadat de Vlaamse YouTuber Acid de namen van vier studenten met zijn half miljoen volgers had gedeeld.