Vijfjarig kind in Rome omgekomen bij botsing met YouTubers in Lamborghini

Een vijfjarige jongen is in Rome om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Een groep YouTubers die hun snelle rit in een Lamborghini aan het filmen was, is bij het ongeluk betrokken. De bestuurder reed onder invloed van cannabis.

De Lamborghini botste tegen een smart, waar de vijfjarige jongen en zijn familie in zaten. Het zusje en de moeder van het kind zijn volgens Italiaanse media met ernstig verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Op foto's is te zien dat de kleine auto total loss is.

Justitie heeft een onderzoek naar de twintigjarige bestuurder geopend. De automobilist wordt verdacht van doodslag in het verkeer.

De YouTubers zouden werken aan een video waarin ze vijftig uur in de bolide spenderen. De auto was geleend voor video's die voor sociale media media bestemd waren.

Volgens The Guardian horen drie van de vijf influencers bij een YouTube-groep die zich The Borderline noemt. Dat is een Italiaans YouTube-account met meer dan 600.000 abonnees. Een van de groepsleden meldt via Instagram dat hij niet achter het stuur zat. Ook zei hij mee te leven met de nabestaanden van de jongen.