Geen hoop op meer overlevenden Griekse bootramp, mogelijk honderden doden

De Griekse autoriteiten denken niet dat ze nog meer opvarenden van de woensdag gekapseisde vluchtelingenboot kunnen redden. Ze vrezen dat het dodental kan oplopen tot boven de vijfhonderd. Waarschijnlijk zijn ook veel kinderen verdronken.

Volgens de Griekse kustwacht zijn er in de nacht van woensdag op donderdag geen overlevenden meer gevonden. Ook zijn toen geen lichamen meer aangetroffen. Als het aantal dodelijke slachtoffers inderdaad zo groot is, is de ramp een van de dodelijkste ongelukken met een vluchtelingenboot op de Middellandse Zee sinds 2010.

Aangezien onduidelijk is hoeveel mensen aan boord waren, kunnen de autoriteiten het precieze aantal slachtoffers niet vaststellen. Ze kunnen zich alleen baseren op informatie van overlevenden en schattingen.

Tot nu toe zijn in ieder geval 78 doden bevestigd. Het gaat daarmee om het dodelijkste bootongeluk in Griekse wateren van dit jaar. Volgens de laatste officiële cijfers zijn 104 opvarenden gered.

Autoriteiten volgden boot al uren

Donderdag bleek dat de Griekse autoriteiten de boot al uren volgden voordat die zonk. Het schip was volgens de Griekse kustwacht rond het middaguur (Nederlandse tijd) al gezien door een vliegtuig van de Europese grensorganisatie Frontex.

Zo'n twaalf uur voor de ramp zou voor het eerst contact met opvarenden zijn gelegd. Volgens de kustwacht boden zowel de autoriteiten via de satelliettelefoon als schepen in de buurt hulp aan.

De autoriteiten zochten donderdag met acht schepen en een helikopter naar opvarenden. Tot nu toe zijn er alleen mannen gevonden. Volgens Griekse media wordt er gevreesd dat vrouwen en kinderen niet aan het gevaar konden ontkomen, doordat ze dieper in het schip zaten.

'Onacceptabel dat mensen sterven aan Europese grens'

Verschillende hulporganisaties stelden donderdag dat de bootramp voorkomen had kunnen worden. "Europa is geen eiland midden in de oceaan. Voor elke route die met een migratiedeal wordt gesloten, zal elders weer een nieuwe route ontstaan", zei VluchtelingenWerk Nederland.

Volgens de organisatie "neemt het aantal verdrinkingen alleen maar toe" door het beleid dat erop is gericht vluchtelingen tegen te houden in plaats van ze te helpen.

Ook het Rode Kruis luidt de noodklok: "Het is hartverscheurend en simpelweg onacceptabel dat mensen die veiligheid en een toekomst zoeken aan de Europese grens sterven."