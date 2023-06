Amerikaanse overleden bij aanval door landgenoot nabij Duits kasteel

Een 21-jarige vrouw uit de VS is in de nacht van woensdag op donderdag in Duitsland overleden. Ze was overdag bij Slot Neuschwanstein door een dertigjarige Amerikaan aangevallen. Daarbij was de vrouw ernstig gewond geraakt.

De Amerikaanse was samen met een 22-jarige vriendin in de buurt van het wereldberoemde kasteel in het Duitse Beieren. Volgens de Duitse justitie hadden zij de man kort voor de aanval ontmoet. Ze liepen samen richting een uitzichtpunt, waarvandaan het kasteel goed te zien is.

De man zou de 21-jarige vrouw in de buurt van de historische Marienbrücke hebben aangevallen. De 22-jarige vrouw zou haar vriendin te hulp zijn geschoten, waarna de man haar van een helling zou hebben geduwd. Mogelijk was er ook sprake van een zedendelict, maar dat is volgens justitie nog niet bewezen. Vervolgens zou ook de jongere vrouw door de man zijn geduwd, waardoor ze naar beneden viel.