Voormalige chef Harvard-mortuarium beschuldigd van handel in lichaamsdelen

Cedric Lodge, de voormalige chef van het mortuarium van de Harvard Medical School is aangehouden op verdenking van het stelen en verhandelen van lichaamsdelen. De stoffelijke resten waren gedoneerd voor onderzoek of onderwijsdoeleinden.

Lodge, zijn echtgenote Denise en nog vier andere verdachten zijn aangeklaagd, melden Amerikaanse media. De Harvard Medical School in de Amerikaanse staat Massachusetts heeft hem begin mei ontslagen.

Hij zou de stoffelijke resten uit het mortuarium hebben gesmokkeld en mee naar huis hebben genomen. Vervolgens stuurde Lodge de lichamen naar afnemers. Hij liet sommige kopers zelfs naar het mortuarium komen, zodat ze een lichaam konden uitkiezen.

De lichamen in het Harvard-mortuarium zijn gedoneerd voor wetenschappelijk onderzoek of medisch onderwijs. Als die niet meer worden gebruikt, worden ze normaal gesproken gecremeerd. Daarna worden de resten overgedragen aan nabestaanden.

Harvard is geschrokken van het nieuws. "We zijn geschokt dat zoiets afschuwelijks kan gebeuren op onze campus, een gemeenschap die zich toewijdt aan het genezen en dienen van anderen", staat in een verklaring van de universiteit.

Eén koper nam voor bijna 37.000 dollar aan lichaamsdelen af

Wie de afnemers waren, is nog niet helemaal duidelijk. Media spreken van een netwerk waarbij ook een mortuarium in de staat Arkansas betrokken is.

Een van de kopers is een vrouw uit Massachusetts die horrorpoppen en -attributen verkoopt via internet. In 2020 zou ze Lodge 600 dollar (toen ruim 510 euro) hebben betaald voor een gezicht.