Johnson misleidde parlement rond 'partygate', ontloopt schorsing door vertrek

Boris Johnson hield tegenover het Britse parlement bij hoog en laag vol dat er tijdens zijn feestjes in de coronapandemie géén regels werden overtreden. Toch concludeert een onderzoekscommissie donderdag dat de oud-premier bewust daarover heeft gelogen en geschorst had moeten worden.

Tijdens Johnsons periode als premier doken foto's op van feestjes in zijn ambtswoning op Downing Street en zijn kantoor. Dat terwijl het Verenigd Koninkrijk vanwege het coronavirus te maken had met strenge regels, waaronder een lockdown. Het schandaal werd omgedoopt tot 'partygate'. Johnson heeft altijd ontkend dat er met de samenkomsten coronaregels werden overtreden.

"We kunnen niet anders dan concluderen dat hij loog, en wist dat hij loog, toen hij het Lagerhuis en deze commissie vertelde dat er geen regels overtreden werden. Daarmee misleidde hij het Lagerhuis en deze commissie bewust", schrijven de onderzoekers in het rapport. Ze stellen dat het nooit eerder is voorgekomen dat een Britse regeringsleider op die manier een loopje met de waarheid nam tegenover het Lagerhuis.