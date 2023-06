Johnson misleidde parlement rond 'partygate' en ontsnapt met vertrek aan schorsing

Delen via E-mail

Boris Johnson heeft het Britse parlement bewust misleid om de feestjes die tijdens de coronapandemie werden gegeven. De toenmalig premier zei tegen het parlement dat er tijdens 'partygate' geen coronaregels werden overtreden. Een speciale onderzoekscommissie concludeert donderdag in een rapport dat Johnson wel degelijk loog en geschorst had moeten worden.

Tijdens Johnsons periode als premier doken er meerdere foto's op van feestjes in zijn ambtswoning op Downing Street en zijn kantoor. Dat terwijl het Verenigd Koninkrijk vanwege het coronavirus te maken had met strenge regels, waaronder een lockdown. Johnson heeft altijd ontkend dat er met de samenkomsten coronaregels werden overtreden.

"We kunnen niet anders dan concluderen dat hij loog, en wist dat hij loog, toen hij het Lagerhuis en deze commissie vertelde dat er geen regels overtreden werden. Daarmee misleidde hij bewust zowel het Lagerhuis als deze commissie", schrijven de onderzoekers in het rapport.

De commissie stelt dat Johnson voor zijn leugens negentig dagen geschorst had moeten worden. Johnson trad afgelopen september af als partijleider en premier. Hij werd opgevolgd door Liz Truss, die later weer werd opgevolgd door de huidige premier Rishi Sunak.

In het rapport staat verder dat twee commissieleden vonden dat Johnson uit zijn ambt van parlementslid gezet moest worden. Dat is inmiddels niet meer mogelijk, omdat hij vorige week zelf opstapte als parlementslid. In zijn verklaring haalde Johnson toen hard uit naar de onderzoekscommissie. Hij noemde het onderzoek naar hem onder meer een heksenjacht en een poppenkast.