Ruim 75.000 mensen van Indiase westkust geëvacueerd vanwege cycloon

Meer dan 75.000 mensen zijn geëvacueerd uit de regio Gujarat aan de westkust van India vanwege de komst van cycloon Biparjoy. Die komt naar verwachting donderdagavond vanuit de Arabische Zee aan land.

Donderdagochtend bevond de cycloon zich nog op 180 kilometer van de haven van Jakhau in Gujarat. De Indiase meteorologische dienst schat dat de wind snelheden van 115 tot 125 kilometer per uur kan bereiken, met daarbij windvlagen van 140 kilometer per uur.