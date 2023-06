Verdachte steekpartij in Annecy overgeplaatst naar psychiatrisch ziekenhuis

Delen via E-mail

De 31-jarige man verdacht wordt van poging tot moord door zes mensen neer te steken in het Franse Annecy, is van een gevangenis overgeplaatst naar een psychiatrisch ziekenhuis.

De verdachte, een Syrische vluchteling die tien jaar geleden een permanente verblijfsvergunning kreeg in Zweden, zat in de gevangenis in een speciale beveiligde cel zodat hij geen zelfmoord zou plegen. Hij weigert nog altijd een verklaring af te leggen voor zijn daden.