Hoe Italië in moordend tempo Berlusconi's staatsbegrafenis regelde

Nog geen 48 uur nadat Silvio Berlusconi overleed, was Milaan tip-top in orde voor de staatsbegrafenis van de oud-premier. NU.nl blikt terug op hoe Italië zich de afgelopen dagen in razend tempo onderdompelde in het afscheid van Berlusconi.

"Om te beginnen wisten we natuurlijk dat het eraan zat te komen", zegt Andrea Vreede, die als Vaticaancorrespondent vanuit Italië verslag doet voor onder meer de NOS en het Belgische VRT NWS. Ze woont al bijna dertig jaar in Italië en volgde het afscheid van Berlusconi op de voet.

De oud-premier vocht de laatste maanden van zijn leven tegen een longinfectie als gevolg van zijn chronische leukemie. De kans dat de viervoudig premier zou sterven, was daardoor reëel.

"Net als bij het overlijden van een paus of van een president liggen de draaiboeken dan gewoon klaar", zegt Vreede. "Dat ze dat op korte termijn konden realiseren, komt doordat Italianen heel goed zijn in onverwachts organiseren. Ze zijn minder goed in plannen op de lange termijn."

In Italië worden mensen sowieso sneller begraven dan in Nederland, legt Vreede uit. Volgens de Italiaanse wet mag het zelfs al 24 uur na het overlijden. "Dat komt ook omdat het een mediterraan land is en ze vroeger geen koelcellen hadden. Het lichaam bedierf gewoon", zegt Vreede.

"Bovendien zijn begrafenissen en uitvaartmissen standaarddiensten van de kerk", vervolgt Vreede. Omdat het afscheid van Berlusconi veel Italiaanse prominenten trok, moest er wel een grote veiligheidsoperatie worden opgezet. Dat is deels de reden dat het nog 'relatief lang' duurde voordat Italië afscheid van Berlusconi kon nemen.

Berlusconi is nog helemaal niet begraven

De term staatsbegrafenis is overigens een tikje misleidend. Berlusconi is vandaag namelijk nog helemaal niet begraven. Het is niet eens duidelijk of hij überhaupt wordt begraven of gecremeerd. Dat zal waarschijnlijk ergens de komende dagen in besloten kring plaatsvinden.

Dat Berlusconi een 'staatsbegrafenis' kreeg, is best uitzonderlijk. Vreede: "De Italiaanse wet schrijft voor dat voormalige presidenten en premiers recht hebben op een staatsbegrafenis. Maar dat kan de familie weigeren, en dat doen ze vaak ook." De familie van Berlusconi had er juist geen bezwaar tegen.

Daarnaast besloot premier Giorgia Meloni (coalitiepartner van Berlusconi's partij Forza Italia) om een dag van nationale rouw af te kondigen. Dat leidde tot forse kritiek binnen en buiten de Italiaanse politiek. "Er zijn heel wat belangrijke mensen in Italië geweest die geen dag van nationale rouw hebben gekregen, en hij wel", zegt Vreede.

Het idee van zo'n dag is volgens Vreede dat men rouwt om iemand die het land op de een of andere manier heeft verbonden. "Dat kun je van Berlusconi - met alle respect - simpelweg niet zeggen. Hij heeft het land eerder verdeeld."

De omstreden Berlusconi Hoewel Berlusconi altijd een grote aanhang heeft gehad, is hij ook erg omstreden binnen en buiten Italië. Berlusconi kwam meerdere malen in opspraak wegens zijn voorliefde voor knappe jonge vrouwen en was regelmatig verwikkeld in seksschandalen. Ook deed hij omstreden uitspraken, maakt hij ruzie met collega-politici en gebruikte hij regelmatig expliciete bewoordingen.

Meer vlaggen van AC Milan dan van Forza Italia

Volgens Vreede was Berlusconi's populariteit de afgelopen jaren tanende. En dat zag je woensdag ook tijdens zijn afscheid in Milaan. "Langs de weg die de lijkwagen aflegde in Milaan - zijn stad - stonden eigenlijk maar weinig mensen. En wie waren er? Vooral fans van AC Milan. Er waren heel weinig vlaggen van zijn politieke partij (Forza Italia, red.), en heel veel van AC Milan."

Het was volgens Vreede ceremonieel gezien een "pauselijke uitvaart", eentje met een ietwat tegenvallende opkomst. Het is volgens haar het bewijs dat de liefde van meer en meer Milanezen en Italianen voor Berlusconi bekoeld was geraakt. Zeker na zijn regeringsperiode tussen 2001 en 2006, toen veel mensen realiseerden dat Berlusconi veel van zijn beloftes niet had waargemaakt.

De controverse die Berlusconi tijdens zijn leven altijd om zich heen had hangen, was ook voelbaar tijdens de uitvaartmis in de Dom. Dat kwam vooral naar voren tijdens de preek van de Milanese aartsbisschop Mario Delpini.

Veel mensen verwachtten dat Delpini een eerbetoon aan Berlusconi's leven zou brengen, maar de preek had een kritische en scherpere ondertoon. "Hij heeft Berlusconi eigenlijk neergezet zoals hij was", zegt Vreede. "Delpini leek te zeggen: je kunt nog zoveel hebben voorgesteld en nog zoveel hebben gedaan, maar nu is het oordeel aan God."

Tijd van Berlusconi is voorbij

Hoewel het afscheid groots georganiseerd was, en hoewel de eer van een staatsbegrafenis in één van de grootste kathedralen ter wereld bijna onbeschrijfelijk is, was het afscheid van de karakteristieke Berlusconi niet zo uitbundig als hij zich misschien zelf had voorgesteld.

"Je kunt toch wel echt zien dat zijn tijd voorbij is", concludeert Vreede. Want hoe lang het tijdperk-Berlusconi ook duurde, uiteindelijk was een draaiboek genoeg om dat tijdperk binnen een paar dagen te kunnen afsluiten.