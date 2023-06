Zeker 78 migranten omgekomen bij bootongeluk voor Griekse kust

Bij een bootongeluk voor de Griekse kust zijn woensdag zeker 78 migranten om het leven gekomen. Het is het dodelijkste bootongeluk in Griekse wateren van dit jaar.

De kustwacht had eerder al hulp aangeboden, maar die werd afgeslagen. Even later sloeg de boot om, waarna de hulpdienst alsnog in actie moest komen. De vissersboot zou vanuit de Libische stad Tobruk zijn vertrokken richting Italië.