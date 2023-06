Dubbel zoveel mensen op de vlucht als in 2012, vooral uit Oekraïne en Syrië

Het aantal mensen dat hun woonplaats moest ontvluchten, is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Vooral de recente conflicten in Oekraïne, Afghanistan en Soedan dragen bij aan die stijging, schrijven de Verenigde Naties in een rapport . Ook de burgeroorlog in Syrië zorgde de afgelopen jaren voor veel meer vluchtelingen.

In 2012 waren er volgens de VN wereldwijd bijna 43 miljoen mensen die hun woonplaats gedwongen moesten verlaten. Dat aantal is inmiddels opgelopen tot bijna 110 miljoen. Alleen al in 2022 kwamen er bijna 20 miljoen vluchtelingen bij, de grootste stijging ooit.

Ruim de helft van de gevluchte mensen (62,5 miljoen) is een zogenoemde ontheemde. Zij hebben hun woonplaats moeten verlaten vanwege bijvoorbeeld oorlog, vervolging of natuurrampen. Omdat ze wel binnen hun landsgrenzen blijven, worden ze door de VN onderscheiden van vluchtelingen.

Meer dan 35 miljoen mensen vluchtten wel een grens over. 70 procent van hen wordt opgevangen door buurlanden. Turkije vangt wereldwijd de meeste vluchtelingen op (3,6 miljoen), gevolgd door Iran (3,4 miljoen).

Volgens de cijfers van de VN keerden ook 6 miljoen vluchtelingen terug naar hun eigen land of woonplaats. Het overgrote deel daarvan betreft ontheemden die weer naar huis konden nadat een conflict in hun land tot bedaren kwam.

Verschil tussen ontheemden, vluchtelingen en asielzoekers Ontheemden : mensen die hun woonplaats ontvluchten uit angst voor bijvoorbeeld oorlog, vervolging of natuurrampen, maar hun land niet verlaten.

: mensen die hun woonplaats ontvluchten uit angst voor bijvoorbeeld oorlog, vervolging of natuurrampen, maar hun land niet verlaten. Vluchtelingen : mensen die hun woonplaats ontvluchten en daarbij één of meerdere landsgrenzen oversteken.

: mensen die hun woonplaats ontvluchten en daarbij één of meerdere landsgrenzen oversteken. Asielzoekers: mensen die hun land ontvluchten en in een ander land bescherming (asiel) aanvragen.

Veel vluchtelingen uit Syrië, Oekraïne, Afghanistan en Soedan

Meer dan de helft van alle vluchtelingen wereldwijd komt uit Syrië, Oekraïne of Afghanistan. Ook het recente conflict in Soedan dwong veel mensen tot het verlaten van hun woonplaats.

De oorlog in Oekraïne droeg fors bij aan de stijging van het aantal ontheemden. Vooral in het oosten van het land vluchten veel mensen als gevolg van de Russische invasie. Veel Oekraïners vluchtten naar het relatief veilige westen van het land, maar weigerden hun land te verlaten. In het geval van volwassen mannen was dat door de dienstplicht ook verboden.

In Soedan brak begin dit jaar een gewapende machtsstrijd uit tussen de regering en militante groepen. In Afghanistan proberen veel mensen het land te ontvluchten sinds de Taliban in augustus 2021 weer aan de macht kwam.