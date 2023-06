Trump noemt aanhouding 'gruwelijkste machtsmisbruik' uit de geschiedenis

"Vandaag waren we getuige van het kwaadaardigste en gruwelijkste machtsmisbruik in de geschiedenis van ons land." Daarmee reageerde oud-president Donald Trump voor het eerst op zijn bezoek aan de rechtbank, waar eerder op de dag 37 aanklachten tegen hem werden voorgelezen.

De Amerikaanse oud-president werd dinsdag gearresteerd en voorgeleid in de federale rechtbank in Miami. Hij wordt ervan verdacht (zeer) geheime overheidsdocumenten uit het Witte Huis te hebben meegenomen naar zijn golfresort in Mar-a-Lago. Die documenten bevatten zeer gevoelige informatie over nucleaire programma's, defensie en buitenlandse overheden.

Dinsdagavond haalde Trump tijdens een bijeenkomst met supporters bij zijn golfclub in New Jersey weer zijn stokpaardjes van stal door de aanklagers, rechtsstaat en zittend president Joe Biden aan te vallen. Onderwerpen waar hij wel vaker dingen over roept, maar nooit bewijs voor levert.

"Een corrupte zittende president heeft zijn belangrijkste politieke tegenstander laten arresteren op valse en verzonnen aanklachten waaraan hij en talrijke andere presidenten schuldig zouden zijn, midden in een presidentiële verkiezingscampagne waarin hij vreselijk aan het verliezen is."

Tegelijkertijd zei Trump dat hij als hij in 2024 de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, een speciale aanklager zal aanstellen om Biden te laten vervolgen.

Ook boezemde hij zijn aanhangers angst in door te beweren dat niet hijzelf, maar de mensen die op hem stemmen het doelwit van de aanklagers zijn. "Ze komen niet achter mij aan, ze komen achter jullie aan", zei Trump provocerend. "Ik stond alleen toevallig in de weg."

Eerste Amerikaanse oud-president die strafrechtelijk wordt vervolgd

Het was voor de tweede keer in minder dan drie maanden tijd dat Trump gearresteerd werd. In april werd hij voorgeleid in een zaak rondom een verkeerd aangegeven zwijggeldbetaling aan pornoactrice Stormy Daniels.

Niet eerder werd een oud-president strafrechtelijk vervolgd. De aanklachten rondom de illegaal meegenomen overheidsdocumenten zijn overigens een stuk ernstiger dan die in de zwijggeldzaak.