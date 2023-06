Turkije arresteert verdachten die ook worden gelinkt aan gezochte 'Bolle Jos'

In Turkije zijn 23 mensen opgepakt vanwege het witwassen van geld dat is verdiend met cocaïnehandel en andere criminele activiteiten, met name in Nederland. Het zou gaan om vertrouwelingen van Jos L., ook wel bekend als 'Bolle Jos'.

Dat bevestigt een bron aan het ANP na berichtgeving van het AD. Turkse media melden dat tijdens de operatie ook beslag is gelegd op contant geld, vastgoed en sieraden.

'Bolle Jos' wordt verdacht van grootschalige handel, import en export van cocaïne. Ook zou hij betrokken zijn bij de dood van Naima Jillal. Zij verdween in oktober 2019. De politie denkt dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf.