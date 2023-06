Trump zegt onschuldig te zijn in zaak rond geheime documenten uit het Witte Huis

Donald Trump heeft gezegd onschuldig te zijn in de zaak rondom het meenemen van geheime overheidsdocumenten naar zijn golfresort in Mar-a-Lago in 2022. De voormalige Amerikaanse president werd dinsdag gearresteerd, voor de tweede keer in minder dan drie maanden tijd.

Trump wordt verdacht van 37 misdrijven die hem een serieuze gevangenisstraf zouden kunnen opleveren. De aanklager verdenkt de 76-jarige oud-president ervan dat hij moedwillig duizenden (zeer) geheime overheidsdocumenten heeft meegenomen naar zijn landgoed in de staat Florida. Het is de eerste keer dat een oud-president op federaal niveau wordt aangeklaagd.

Volgens de aanklacht staat er in die documenten gevoelige informatie over onder meer nucleaire programma's, defensie en buitenlandse overheden.

Naast Trump werd ook zijn assistent Walt Nauta voorgeleid. Beiden verklaarden niet schuldig te zijn aan het meenemen van de documenten. De rechter in Miami verbood Trump om contact te zoeken met getuigen in de zaak. Aan het einde van de voorgeleiding werd Trump weer op vrije voeten gesteld, omdat aanklagers niet verwachten dat hij zal wegvluchten.

Net als tijdens zijn eerste voorgeleiding werd Trump op last van de geheime dienst via de achteringang van de rechtbank in Miami naar binnen geleid. Daarmee wilden de autoriteiten voorkomen dat er ongeregeldheden zouden ontstaan of dat hij met het spektakel rond zijn voorgeleiding zijn voordeel zou kunnen doen.

CNN meldt dat Trump dinsdag nog zijn vingerafdruk bij de rechtbank zal moeten afgeven. Volgens de Amerikaanse nieuwszender hoeft hij waarschijnlijk geen zogeheten mug shot (foto van een verdachte) te laten maken. Dat is vanwege zijn herkenbaarheid niet nodig. Na zijn arrestatie wordt Trump voorgeleid, wat betekent dat hij zijn aanklachten officieel te horen krijgt.

Amerikaanse autoriteiten hielden vooraf rekening met demonstraties van Trump-supporters, waartoe de oud-president vooraf opriep. Enkele tientallen personen hebben hier gehoor aan gegeven. Ook zijn er een aantal tegenstanders van de oud-president bij de rechtbank aanwezig.

Donald Trump tijdens zijn aankomst bij de rechtbank in Miami. Foto: AP

Aanklachten zijn stuk ernstiger dan in zwijggeldzaak

Na zijn voorgeleiding in Miami vliegt Trump waarschijnlijk door naar zijn golfresort in New Jersey. Daar houdt hij een toespraak waarin hij zal reageren op de verdenkingen. Naar verwachting zal hij zich - net als na zijn voorgeleiding in New York - als slachtoffer van een heksenjacht presenteren en de aanklagers van vooringenomenheid beschuldigen.

De voorgeleiding van dinsdag is een stuk serieuzer dan die in april dit jaar in New York, toen Trump werd opgepakt omdat een zwijggeldbetaling aan pornoactrice Stormy Daniels in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 verkeerd in de boeken was opgenomen. Ook toen verklaarde de oud-president niet schuldig te zijn.

Dat was de eerste keer dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk werd vervolgd. Maar die voorgeleiding valt in het niet vergeleken bij de ernst van de aanklachten die vrijdag werden bekendgemaakt. Daarnaast is het bewijs in deze zaak sterk. Uit getapte telefoongesprekken blijkt dat de oud-president heel goed wist dat wat hij deed illegaal was. Na de bekendmaking van de aanklachten op vrijdag traden twee van zijn advocaten terug.

2:55 Afspelen knop Fraude, misbruik en opruiing: deze rechtszaken lopen nog tegen Trump

Trump grote favoriet om Republikeinse presidentskandidaat te worden

Ondanks alles is Trump, die zich eind vorig jaar opnieuw verkiesbaar stelde, de grote favoriet om het namens de Republikeinse Partij in 2024 op te nemen tegen zittend president Joe Biden, die zich ook opnieuw verkiesbaar stelde. Naast Trump stelde nog een handjevol Republikeinen zich verkiesbaar, maar zelfs de grootste kanshebber onder hen - Ron DeSantis, de gouverneur van Florida - maakt volgens deskundigen weinig kans om Trump in de voorverkiezingen te verslaan.

Als het Trump daadwerkelijk lukt om opnieuw in het Witte Huis terecht te komen, kan dat uitstekend van pas komen bij zijn juridische problemen. Als president zou hij bijvoorbeeld voor hem gunstige personen bij justitie kunnen aanstellen, of zelfs kunnen proberen zichzelf een presidentieel pardon te verlenen.