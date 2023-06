Trump nog dieper in de penarie: deze rechtszaken draaien óók om hem

Delen via E-mail

Donald Trump heeft zich dinsdag opnieuw in de rechtbank gemeld. De oud-president van de VS moest uitleggen waarom hij geheime documenten achterhield. Trump is de hoofdpersoon in meerdere schandalen, onderzoeken en rechtszaken. Een overzicht.

1. Voor de rechter wegens achterhouden geheime documenten

Trump moest zich dinsdagavond (Nederlandse tijd) melden bij de rechtbank in Miami. Aan het einde van zijn ambtstermijn als president zou hij geheime documenten hebben meegenomen uit het Witte Huis en die in zijn huis hebben bewaard.

De papieren werden vorig jaar gevonden na een inval van de FBI op Trumps resort Mar-a-Lago. Duizenden geheime documenten werden in beslag genomen. Die waren afkomstig van Amerikaanse inlichtingendiensten en zouden onder meer gevoelige militaire informatie bevatten.

Trump wordt in deze zaak verdacht van in totaal 37 misdrijven. Hij zou onder meer het onderzoek van de FBI hebben tegengewerkt en de documenten meerdere keren hebben verplaatst. Bij de rechtbank heeft Trump zich vrijwillig gemeld en hij claimde daar dat hij onschuldig is aan alle aanklachten.

Als het tot een proces komt, zal dat waarschijnlijk maanden duren. Mogelijk is het niet afgerond voor de presidentverkiezingen van november 2024. Trump is de voornaamste kandidaat om namens de Republikeinen naar voren te worden geschoven.

2:55 Afspelen knop Fraude, misbruik en opruiing: deze rechtszaken lopen nog tegen Trump

2. Schuldig aan aanranding en smaad

Trump werd vorige maand schuldig bevonden aan seksueel misbruik en smaad. Een landelijke jury achtte bewezen dat hij in de jaren negentig schrijfster E. Jean Carroll heeft aangerand in een paskamer in een warenhuis. Trump blijft ontkennen en maakte de vrouw meerdere keren uit voor leugenaar. Daarmee schaadde hij de reputatie van Carroll.

Omdat het een civiele zaak betreft, is Trump niet veroordeeld voor een misdrijf en krijgt hij geen celstraf. Wel moet hij miljoenen dollars schadevergoeding betalen. Trump was door Carroll ook aangeklaagd voor verkrachting, maar de jury vond daar te weinig bewijs voor.

De oud-president is woedend dat hij schuldig is bevonden. Zijn advocaten kondigden direct na de uitspraak aan dat Trump in hoger beroep zou gaan. Ook Carroll overweegt verdere stappen.

Donald Trump was niet fysiek aanwezig tijdens de zaak die E. Jean Carroll tegen hem aanspande. Foto: Reuters

3. Strafzaak over betaling zwijggeld aan pornoster

Trump betaalde in 2016 via een tussenpersoon zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Die zou in 2006 een affaire met Trump hebben gehad.

Zwijggeld betalen op zich is niet illegaal. Maar het vermoeden bestaat dat er geld is gebruikt uit het fonds voor Trumps verkiezingscampagne. Daarnaast heeft het team rond Trump mogelijk documenten vervalst om de betaling weg te moffelen. Dat zou wel een misdrijf zijn.

Hoofdaanklager Alvin Bragg denkt genoeg bewijs te hebben om Trump officieel veroordeeld te krijgen. Een jury in het New Yorkse stadsdeel Manhattan besloot eind maart dat de oud-president moet worden vervolgd. Die zaak begint op 25 maart 2024.

4. Betrokkenheid bij Capitool-bestorming

Een parlementaire commissie deed onderzoek naar de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari 2021. De commissie onderzocht of de toenmalige president met een groepje vertrouwelingen de aanval had georganiseerd. De bestorming zou als doel hebben gehad de benoeming van Joe Biden als nieuwe president te dwarsbomen.

De commissie presenteerde in december de bevindingen en wees Trump aan als "voornaamste aanstichter" van de bestorming. Het Amerikaanse ministerie van Justitie werd geadviseerd de oud-president te vervolgen voor vier overtredingen, waaronder het aanzetten tot een opstand. Nooit eerder adviseerde het Amerikaanse parlement om een oud-president strafrechtelijk te vervolgen. Maar de adviezen zijn niet bindend. Daardoor is het nog maar de vraag of Trump daadwerkelijk wordt vervolgd.

In het begin verliep het onderzoek naar de rol van Trump moeizaam, door tegenwerking vanuit het kamp van de inmiddels oud-president. Ook daar kan hij nog voor worden aangeklaagd. Het onderzoek is volgens Trump een "heksenjacht" en een politieke wraakactie van de Democraten. Die omschrijvingen gebruikt hij wel vaker.

3:17 Afspelen knop 187 minuten: dit deed Trump tijdens de Capitool-bestorming

