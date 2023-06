'Groot incident' in Britse stad Nottingham: drie lichamen gevonden, man opgepakt

Een 31-jarige man is opgepakt na de vondst van drie doden in de Engelse stad Nottingham. Ook heeft iemand in de stad geprobeerd drie mensen aan te rijden. De politie denkt dat er een verband tussen de incidenten bestaat.

De politie ontving in de nacht van maandag op dinsdag een melding over twee lichamen op straat. Later werd elders in Nottingham een derde lichaam gevonden.

De 31-jarige man wordt verdacht van moord. Een team van rechercheurs probeert nu te achterhalen wat er is gebeurd.

Ook werd de politie opgeroepen, omdat de bestuurder van een busje drie mensen probeerde aan te rijden. De slachtoffers worden in het ziekenhuis behandeld. Verdere details deelt de politie niet.

De politie maakte eerder bekend meerdere straten te hebben afgesloten vanwege een "zich ontwikkelend ernstig incident". Op beelden van Britse media is te zien dat allerlei gespecialiseerde hulpdiensten met beschermende kleding paraat staan.