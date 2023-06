Zeker 6 doden en 25 gewonden bij luchtaanvallen op Oekraïense steden

Bij Russische luchtaanvallen op Kyiv en andere Oekraïense steden zijn dinsdagochtend volgens lokale Oekraïense autoriteiten zeker 6 doden en 25 gewonden gevallen. In de stad Kryvyi Rih zijn burgerdoelen geraakt, waaronder een appartementencomplex van vijf verdiepingen.

Burgemeester Oleksandr Vilkul meldt dat er in Kryvyi Rih zes mensen zijn omgekomen. "Er bevinden zich mogelijk nog mensen onder het puin", zegt Vilkul op Telegram. Op foto's in Oekraïense media is te zien dat een deel van het appartementencomplex is uitgebrand.