Nederlander (71) die in Frankrijk buurmeisje doodschoot aangeklaagd voor moord

De 71-jarige Nederlander die in Bretagne zijn 11-jarige buurmeisje heeft doodgeschoten is aangeklaagd voor moord. Hij opende zaterdagavond het vuur op zijn Britse buren. Volgens de burgemeester van de gemeente Plonévez-du-Faou, waar de familie woonde, had de man al langer ruzie met zijn buren.

De ruzie tussen de Nederlandse man en het Britse gezin zou over een stuk grond gaan. Volgens burgemeester Marguerite Bleuzen van de gemeente Plonévez-du-Faou werd er al eens bemiddeld over de kwestie. Er zou toen geen reden tot verdere zorg zijn geweest.

De man opende zaterdagavond het vuur op de Britse familie. Het meisje van elf werd gedood. Haar vader raakte ernstig gewond en verkeert in levensgevaar. Ook de moeder raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Het achtjarige zusje raakte niet gewond, maar is wel in shock.

De verdachte werd in zijn huis aangehouden na de schietpartij. Daarbij werd volgens bronnen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek naar de schietpartij, een grote hoeveelheid cannabis gevonden.

De man en zijn vrouw werden in de omgeving 'de Belgen' genoemd. De man zou in Antwerpen zijn geboren, maar heeft volgens de aanklager de Nederlandse nationaliteit. Volgens buurtbewoners had de man weinig contact met mensen in de omgeving.