Italië houdt woensdag dag van nationale rouw vanwege overlijden Berlusconi

Italië houdt woensdag een dag van nationale rouw vanwege het overlijden van Silvio Berlusconi. De oud-premier, die maandag op 86-jarige leeftijd overleed, krijgt die dag ook een staatsbegrafenis in de kathedraal van Milaan.

Berlusconi overleed maandag in een ziekenhuis in Milaan. Volgens het Italiaanse persbureau waren vier van zijn vijf kinderen aanwezig bij zijn sterfbed, evenals zijn broer Paolo.

Op sommige gebouwen in Italië en op diplomatieke posten in het buitenland hangt de vlag al halfstok. Woensdag wordt de oud-premier landelijk herdacht. De officiële staatsbegrafenis begint om 15.00 uur.

De dood van Berlusconi leidde tot veel reacties. De huidige premier van Italië, Giorgia Meloni, noemde Berlusconi "een dappere strijder". "Hij was een man die niet bang was om zijn overtuigingen te verdedigen en zijn moed en vastberadenheid maakten hem tot een van de invloedrijkste mannen in de geschiedenis van Italië."

Oud-premier en voormalig ECB-voorzitter Mario Draghi noemt Berlusconi "een absolute hoofdrolspeler in het Italiaanse openbare leven in de afgelopen vijftig jaar" en roemt naast zijn politieke carrière ook zijn ondernemerschap.

Maar het leven van Berlusconi was niet zonder controverse. Hij kwam geregeld in het nieuws door opvallende uitspraken, seksschandalen en beschuldigingen van corruptie. Ook veroordeelde hij de inval van Rusland in Oekraïne niet. De Russische president Vladimir Poetin sprak maandag ook over het verlies van "een dierbaar persoon, een echte vriend."