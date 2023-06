Nederland daagt Syrië voor hoogste VN-rechter vanwege martelingen

Delen via E-mail

De twee landen beschuldigen Syrië van talrijke schendingen van het internationaal recht. "Dat gebeurde met gewelddadige onderdrukking van demonstraties. Dit werd voortgezet gedurende het gewapende conflict in het land", schrijven de twee landen in een verklaring van het Internationaal Gerechtshof (ICJ).

Syrië wordt onder meer beschuldigd van het martelen van gevangenen. Ook zouden ze schuldig zijn aan "andere onmenselijke behandelingen en straffen". Daarmee doelen Nederland en Canada bijvoorbeeld op "onmenselijke omstandigheden" in de gevangenissen, maar ook op het gebruik van chemische wapens tegen de eigen bevolking.

"Syrische burgers zijn op grote schaal gemarteld, vermoord, verdwenen, aangevallen met gifgas of zijn alles kwijtgeraakt toen zij vluchtten voor hun leven. Deze verschrikkelijke daden mogen niet zonder consequenties blijven", zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in een reactie.

Het kabinet stelt dat er voldoende bewijs is dat aantoont dat Syrië zich op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan mensenrechtenschendingen tegen Syrische burgers. Nederland stelde Syrië daarvoor in september 2020 aansprakelijk. Canada sloot zich hier een klein jaar later bij aan.