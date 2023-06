Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi overleden op 86-jarige leeftijd

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is maandag op 86-jarige leeftijd overleden. Berlusconi was als politicus, mediamagnaat en zakenman een geruchtmakend en belangrijk figuur in Italië.

Berlusconi werd vrijdag opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, waar hij vandaag overleed. Eerder dit jaar lag hij al 45 dagen in het ziekenhuis met een longinfectie als gevolg van zijn chronische leukemie.

De politicus worstelde al jaren met zijn gezondheid. Zo belandde hij ook in het ziekenhuis na een besmetting met het coronavirus.

Berlusconi leidde tot zijn dood Forza Italia, een coalitiepartij in de regering van premier Giorgia Meloni. Hoewel hij geen rol speelde in de regering van Meloni, is het volgens persbureau Reuters waarschijnlijk dat zijn dood de stabiliteit van de coalitie de komende maanden op de proef zal stellen.

Volg nieuws over Italië Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Seksschandalen, corruptie en belastingfraude

Als senator kwam Berlusconi de laatste jaren vooral nog in het nieuws door de vele rechtszaken die tegen hem liepen en vanwege zijn opvallende uitspraken. Eind vorig jaar beloofde hij de spelers van zijn voetbalclub AC Monza dat hij prostituees naar de kleedkamers zou sturen als ze wonnen van een topploeg uit de Serie A. Ook was hij bevriend met de Russische president Vladimir Poetin. Na de inval in Oekraïne verdedigde hij hem nog.

Berlusconi was drie keer premier van Italië. Zowel in binnen- als buitenland was de zakenman en miljardair een geruchtmakend persoon. Zijn leven werd gekenmerkt door macht, maar ook door seksschandalen en voortdurende beschuldigingen van corruptie en belastingfraude.

0:50 Afspelen knop Bekijk oude beelden uit het leven van Italiaanse oud-premier Berlusconi

'Einde aan een tijdperk'

Terwijl verslaggevers zich massaal voor het Milanese ziekenhuis verzamelen, wordt massaal op het nieuws van Berlusconi's overlijden gereageerd. Matteo Salvini, leider van coalitiepartner Lega, zegt dat hij "een vriend heeft verloren". "Je hebt zoveel voor Italië betekend en je laat een leegte achter die moeilijk op te vullen is", zegt Salvini.

Ook de Italiaanse defensieminister Guido Crosetto zegt dat de oud-premier een "enorme leegte" achterlaat. "Een tijdperk is ten einde gekomen."

Oud-premier Matteo Renzi brengt een eerbetoon aan Berlusconi. "Velen hielden van hem, velen haatten hem. Maar iedereen moet erkennen dat zijn invloed op de politiek, economie, sport en televisie ongeëvenaard is", schrijft hij.

Ook AC Monza heeft op het overlijden van de clubeigenaar gereageerd. "Een leegte die nooit opgevuld kan worden. Voor altijd bij ons. Bedankt voor alles, president."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.