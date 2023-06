Tien bruiloftsgasten in Australië omgekomen bij zwaarste busongeluk sinds 2007

Zeker tien mensen zijn omgekomen bij een ongeluk met een bruiloftsbus in Australië. Daarnaast zijn minstens twintig gewonden per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Dit is het ernstigste busongeluk in Australië sinds 2007.

De passagiers waren zondagavond na een wijnproeverij aan de Australische oostkust met de bus opgehaald. Ze zouden overnachten in Singleton, zo'n 200 kilometer ten noorden van Sydney. Toen de bestuurder rond 23.30 uur op een grote rotonde een bocht nam, kantelde de bus.

De politie onderzoekt de crash. De 58-jarige bestuurder is aangehouden. Hij heeft lichte verwondingen opgelopen. Het is nog niet duidelijk of hem iets aangerekend kan worden, maar er zou voldoende reden zijn om hem aan te houden. De verdenkingen zijn niet bekendgemaakt.

Chris Minns, de premier van deelstaat New South Wales, meldt maandagochtend dat het aantal gewonden is opgelopen tot 21. Zij liggen verspreid over vier ziekenhuizen in de regio. Eén persoon verkeert in kritieke toestand.

Het aantal doden kan volgens de leider van het politieonderzoek nog oplopen. Ze vertelt dat de hulpverleners een "confronterende en traumatische situatie" hebben aangetroffen. Volgens haar zitten er nog steeds mensen vast onder de bus. Een hijskraan is onderweg, zodat de bekneld geraakte mensen bevrijd kunnen worden.