Aantal operationele kernkoppen gestegen na jarenlange daling

Het aantal operationele kernkoppen is na een jarenlange daling na de Koude Oorlog voor het eerst weer gestegen. China heeft de meeste wapens bijgemaakt.

Ook India, Pakistan en Noord-Korea hebben hun kernwapenarsenaal opgeschroefd. Rusland deed dat ook, maar in mindere mate. Bij de overige kernmachten is niets veranderd.

De landen reageren volgens het rapport op de toegenomen spanningen in de wereld, onder meer door de oorlog in Oekraïne. In die oorlog heeft Rusland meerdere malen gedreigd met de inzet van kernwapens. Eerder dit jaar besloot president Vladimir Poetin om kernkoppen bij bondgenoot Belarus te plaatsen. Dat vindt het Westen een gevaarlijke ontwikkeling.