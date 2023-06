Nederlandse man (71) schiet in Frankrijk elfjarig buurmeisje dood

Een 71-jarige Nederlander heeft zaterdagavond in het Franse dorpje Saint-Herbot in Bretagne zijn buurmeisje in haar tuin doodgeschoten. Ook verwondde hij de ouders van het elfjarige kind. De man is aangehouden op verdenking van moord en poging tot moord.

Het meisje zou zaterdag rond 22.00 uur met haar achtjarige zusje in de tuin hebben geschommeld, toen de man plotseling meerdere malen in hun richting schoot. Het elfjarige meisje werd dodelijk getroffen en overleed ter plaatse.

De ouders, die ook in de tuin waren, werden eveneens geraakt door kogels. De vader raakte zwaargewond en is in levensgevaar. De moeder liep lichtere verwondingen op. Het zusje bleef ongedeerd.

Na zijn daad zou de Nederlander zich met zijn vrouw hebben opgesloten in hun huis, waar de politie hem later inrekende. De toedracht van de schietpartij is nog niet bekend, maar volgens Franse media had de man een grondconflict met zijn buren.