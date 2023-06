EU belooft honderden miljoenen aan Tunesië in ruil voor migratiedeal

Delen via E-mail

De Europese Unie heeft in totaal 1 miljard euro aan goedkope leningen beloofd aan Tunesië. Dat bedrag wordt uitgeleend in ruil voor het terugdringen van migratie richting Europa.

Mark Rutte, de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen zijn zondag in de hoofdstad Tunis om de eerste stappen richting een migratiedeal te zetten.

Von der Leyen maakte bekend dat de EU meer dan 100 miljoen beschikbaar stelt aan Tunesië voor grensbewaking, reddingsacties en maatregelen tegen mensensmokkelaars. Daar komt nog eens 900 miljoen euro bovenop voor de Tunesische economie, die in een flinke crisis verkeert. En er komt nog eens 150 miljoen euro bij als budgethulp voor de staatskas van het land.

Het grootste deel van het geld wordt pas overgemaakt als er bepaalde overeenkomsten zijn getroffen, zei Von der Leyen. Het IMF en Tunesië voeren gesprekken over een lening van 1,8 miljard euro. Het IMF eist dat de overheid hervormingen doorvoert en subsidies verlaagt. Maar de Tunesische president Kais Saied wil niet met die voorwaarden akkoord gaan. Von der Leyen dringt dus aan op afspraken tussen het IMF en Tunesië.

Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die armoede en conflicten in Afrika en het Midden-Oosten willen ontvluchten. De laatste maanden is het aantal migranten dat de Middellandse Zee oversteekt vanaf Tunesië sterk toegenomen.