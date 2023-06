Schotse ex-premier Nicola Sturgeon opgepakt in onderzoek naar partijfinanciering

De Schotse oud-premier Nicola Sturgeon is opgepakt in een politieonderzoek naar gesjoemel met partijfinanciering. De Schotse Nationale Partij (SNP) zou 600.000 pond aan donaties hebben verkwist. Dat meldt de Britse krant The Guardian

Sturgeon is de derde persoon die is opgepakt in het onderzoek. Eerder werden de penningmeester van de SNP en haar echtgenoot gearresteerd en ondervraagd. De politie verdenkt hen ervan jarenlang met de partijkas te hebben geknoeid.

De SNP zou 600.000 pond (zo'n 700.000 euro) hebben ontvangen aan donaties. Dat geld zou zijn ingezameld voor de organisatie van een tweede onafhankelijkheidsreferendum. Maar dat geld zou niet aan dat doel zijn besteed.

De ex-premier wordt ondervraagd door de politie.

Haar echtgenoot, Peter Murrell, werd op 5 april opgepakt in hun huis in Uddingston vlakbij Glasgow. Hij werd bijna 12 uur lang ondervraagd in dezelfde zaak, waarna hij werd vrijgelaten zonder aanklacht.

De politie heeft het huis en de tuin van de ex-premier doorzocht. Evenals het hoofdkwartier van de SNP, waar dozen, documenten en computers in beslag zijn genomen.

De penningmeester van de partij, Colin Beattie, werd op 18 april gearresteerd en ondervraagd in het kader van hetzelfde onderzoek. Hij werd later net als de echtgenoot van Sturgeon vrijgelaten zonder aanklacht. Er werd nog wel onderzoek gedaan naar de penningsmeester.

Aftreden 'omdat het tijd is'

Sturgeon kondigde in februari dit jaar aan op te stappen als regeringsleider. Ze gaf daarvoor geen specifieke reden, maar zei "in haar hoofd en hart te weten dat het tijd is". Na zes weken werd ze opgevolgd door Humza Yousaf. Sturgeon was van 2014 tot 2013 premier van Schotland.