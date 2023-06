Kinderen overleefden in Colombiaanse jungle op cassavemeel en fruit

De vier kinderen die veertig dagen overleefden in de Colombiaanse jungle deden dat door cassavemeel en fruit te eten. Het meel was afkomstig uit het neergestorte toestel.

Het viertal at in totaal 3 kilo farina, een grof cassavemeel dat veel wordt gebruikt door lokale stammen in het Amazonegebied. Toen dat op was, moesten de kinderen in de jungle op zoek naar eten. Rond het vliegtuig vonden reddingswerkers ook deels opgegeten stukken fruit en volle luiers.