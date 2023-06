Profiel Wie was 'Unabomber' Kaczynski, die jaren uit handen van de FBI bleef?

'Unabomber' Theodore 'Ted' Kaczynski, die zaterdag dood werd aangetroffen in zijn cel, stuurde vanaf eind jaren zeventig bombrieven naar instanties als protest tegen industrialisatie. Wie was hij en hoe bleef hij jaren uit handen van een team van 150 FBI-rechercheurs?

Kaczynski werd op 22 mei 1942 geboren in de Amerikaanse stad Chicago. Zijn ouders waren nakomelingen van Poolse immigranten. Kaczynski was erg intelligent en merkte al op jonge leeftijd dat dit hem van anderen vervreemdde.

Zo zou hij zich niet begrepen voelen door mensen om hem heen. Een klasgenoot zei tegen The New York Times dat Kaczynski niet werd gezien als persoon, maar eerder als "wandelend brein".

Later ging Kaczynski studeren aan Harvard University. Ook deed hij nog een PhD in wiskunde aan de universiteit van Michigan. Op 25-jarige leeftijd ging hij aan de slag als wiskundedocent aan Berkeley, de universiteit van Californië. Hij zou nooit vragen van studenten hebben beantwoord. Na een aantal jaar nam Kaczynski ontslag. Hij vervreemdde steeds verder van de beschaving.

In 1971 ging Kaczynski wonen in een afgelegen hut in de buurt van Lincoln, een klein plaatsje in de staat Montana. Die bouwde hij samen met zijn broer David. Kaczynski leefde er een eenvoudig en teruggetrokken bestaan, terwijl hij radicaliseerde en zijn kritiek op de industrialisering en modernisering toenam. Hij schreef er een manifest over, waarin hij stelde dat "de sociale en industriële fundamenten van het moderne leven moeten worden vernietigd".

Kaczynski ging zelf bombrieven maken en stuurde deze naar onder anderen wetenschappers en mensen uit het zakenleven. Zo verwondde hij met een van zijn bommen een bestuurder van United Airlines, Percy Wood. Een computerwetenschapper van Yale University verloor een aantal vingers toen hij een pakket van Kaczyinski opende.

Kaczynski wordt 'Unabomber'

Dat hij het op universiteiten en luchtvaartbedrijven had gemunt, leverde hem de door de FBI bedachte bijnaam 'Unabomber' op (University and Airline Bomber). De FBI had toen nog geen idee wie achter de aanslagen zat. Kaczynski zou zestien aanslagen hebben gepleegd. Drie personen overleefden dat niet. Er raakten 23 mensen gewond.

De FBI had de handen vol aan Kaczynski; de dienst kon maar niet achterhalen wie er achter de bommen zat. Ook in de slachtoffers die hij uitkoos, was geen patroon te herkennen. Bovendien wist niemand van Kaczynski's acties, omdat hij zo'n teruggetrokken bestaan leidde.

Sommige bompakketten werden niet op het juiste adres bezorgd of onderschept. Kaczynski deed er alles aan om ervoor te zorgen dat de pakketten niet naar hem te herleiden vielen. Hij verwijderde vingerafdrukken en likte niet aan de postzegels om te voorkomen dat zijn DNA op de pakketjes terechtkwam.

Vanaf 1979 zocht een team van 150 FBI-rechercheurs naar de 'Unabomber'. Daarmee werd het een van de meest geruchtmakende (en duurste) FBI-zaken in de geschiedenis.

Maar liefst zeventien jaar wist Kaczynski uit handen te blijven van de FBI. Nadat een man met een capuchon en zonnebril in 1987 werd gezien bij het afleveren van een verdacht pakketje in een computerwinkel in Salt Lake City, werd er in het hele land een tekening van de 'Unabomber' gepubliceerd. Kaczynski verstuurde daarna zes jaar lang geen bommen, waarschijnlijk om uit het vizier van de autoriteiten te blijven.

Manifest leidt tot arrestatie

Uiteindelijk deed zijn manifest hem de das om. In 1995 stuurde hij een anonieme brief naar The New York Times en The Washington Post. Kaczynski verwees daarin naar zichzelf in meervoudsvorm om de autoriteiten op het verkeerde pad te zetten. In zijn brief eiste hij dat zijn manifest gepubliceerd zou worden. In ruil daarvoor zou hij stoppen met het versturen van de bommen.

Later dat jaar, op verzoek (en onder druk) van de Amerikaanse procureur-generaal en de directeur van de FBI, publiceerden de kranten het 35.000 woorden tellende manifest. Daarin sprak Kaczynski zich uit tegen de industrialisatie van de samenleving, die volgens hem een ramp voor de mensheid was.

Volgens The Washington Post was het een moeilijke beslissing om het manifest te publiceren, omdat het zou raken aan de persvrijheid. De uitgever van The New York Times zei daarover toentertijd dat "dit gaat om de rol van kranten als onderdeel van de samenleving".

Zijn broer David herkende Ted als degene die achter de bomaanslagen zat. David gaf de FBI schrijfwerk van zijn broer, dat vervolgens werd vergeleken met het manifest. Op 3 april 1996 wist een arrestatieteam van veertig rechercheurs de 'Unabomber' te arresteren bij zijn hut in Montana.

Bekentenis om doodstraf te ontlopen

Kaczynski trof een schikking. In ruil voor zijn bekentenis werd hij tot levenslang zonder de mogelijkheid op vervroegde vrijlating veroordeeld, in plaats van de doodstraf. Hij toonde geen berouw voor zijn daden.