'Unabomber' Ted Kaczynski op 81-jarige leeftijd dood gevonden in gevangenis

Ted Kaczynski, ook wel bekend als de Unabomber, is dood gevonden in een gevangenis in de Amerikaanse staat North-Carolina.

Kaczynski hield de Verenigde Staten jarenlang in de greep door de bombrieven die hij verstuurde. In 1998 werd hij veroordeeld tot levenslang voor het doden van drie mensen en het verwonden van meer dan twintig anderen. De bombrieven verstuurde hij tussen eind jaren zeventig en de jaren negentig.

In 2021 werd hij overgeplaatst naar een medische afdeling in het ziekenhuis vanwege gezondheidsproblemen. Zijn overlijden meldde ABC News zaterdagavond op basis van een woordvoerder van het Federal Bureau of Prisons.

Voordat Kaczynski in 1995 werd geïdentificeerd als de Unabomber, eiste hij dat kranten een lang manuscript van hem publiceerden. Hij dreigde door te gaan met de bombrieven als dat niet gebeurde. Zowel de New York Times als de Washington Post publiceerden later dat jaar het 35.000 woorden tellende manifest op voordracht van de Amerikaanse procureur-generaal en de directeur van de FBI.

Na een jarenlange zoektocht kon hij worden gepakt door een tip van zijn broer en diens vrouw. Zij herkenden ideeën van Kaczynski in het gepubliceerde manuscript, waarop de familie contact zocht met de FBI.

Ted Kaczynski stond terecht in Sacramento in Californië. Hij pleitte schuldig aan moord in ruil voor levenslang in de gevangenis zonder voorwaardelijke vrijlating.