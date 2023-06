Veertien lichamen gevonden in nasleep bosbranden Kazachstan

Na de grote bosbranden in het noordoosten van Kazachstan zijn zeker veertien lichamen aangetroffen. Reddingswerkers zochten opzichters van het bos die ingesloten waren door het vuur.

Uti de vlammenzee konden 316 mensen veilig worden gered. Intussen is de situatie onder controle. Het gevaar voor bosbranden is nog niet geweken vanwege de hoge temperaturen en de sterke wind.

In Kazachstan zijn 60.000 hectare bos afgebrand, een gebied ongeveer drie keer zo groot als de gemeente Amsterdam. In vergelijking met de bosbranden in Canada gaat het om een relatief klein gebied. Daar is dit jaar al 4,4 miljoen hectare verwoest, oftewel tweehonderd keer Amsterdam.