Hoe Polen Brussel op de kast jaagt met wet tegen Russische beïnvloeding

Toen Rusland vorig jaar buurland Oekraïne binnenviel, was dat voor de Europese Unie en Polen reden om zich eensgezind op te stellen tegenover Rusland. De spanningen verdwenen voor korte tijd naar de achtergrond, maar laaiden de afgelopen weken weer op door een nieuwe Poolse wet.

Onder de nieuwe wet krijgt de regering zeggenschap over een speciale commissie die Russische beïnvloeding onderzoekt. De commissie kan bedrijven en politici in hoorzittingen boetes opleggen. Daarnaast kunnen politici voor langere tijd verbannen worden van publieke functies.

De Poolse regering zegt dat de wet nodig is om het land te beschermen tegen Russische dreiging. Maar door de Europese Commissie wordt de wet vooral gezien als opzichtig middel van premier Andrzej Duda van de conservatief-nationalistische partij PiS om de verkiezingen later dit jaar naar zijn hand te zetten.

Ook in Polen zelf is er verdeeldheid over de wet. Een half miljoen inwoners gingen afgelopen week de straat op om tegen zowel de wet als PiS te protesteren. Sinds 1989, het jaar dat het communistische regime in Polen viel, werd er nooit zo massaal gedemonstreerd.

Het voornaamste doelwit van de wet lijkt de Poolse oud-premier Donald Tusk, oppositieleider en voormalig voorzitter van de Europese Raad. Tusk, een felle tegenstander van de regering, wordt er door PiS al langere tijd van beschuldigd banden te onderhouden met het Kremlin.

Meerdere zaken bij het Europees Hof

Ook Brussel was ontstemd over de wet. De Europese Commissie stuurde donderdag (niet voor het eerst) een brief naar Warschau met de mededeling dat de wet "in strijd is met Europese wetgeving" en "het democratisch proces ondermijnt".

Zo'n brief is de eerste formele stap die de Commissie tegen Polen kan zetten. Als de regering meermaals geen gehoor geeft aan de bezwaren vanuit Brussel, kan de Commissie besluiten om de kwestie voor het Europees Hof van Justitie te brengen.

Dat deed de Commissie ook al in een langlopende ruzie met Polen over hervormingen van de rechterlijke macht, die PiS in 2019 doorvoerde. Maandag oordeelde het Hof dat die hervormingen inderdaad in strijd zijn met Europese wetgeving.

In 2021 beval het Hof Polen al om de hervormingen te bevriezen totdat de uitspraak er was. Polen weigerde dit, waarna het Hof een dagelijkse dwangsom oplegde die resulteerde in meer dan 500 miljoen euro aan boetes.

Polen en EU liggen al jaren overhoop

De kans is klein dat Polen de bezwaren van de Commissie heel serieus gaat nemen. In 2021 besloot het Poolse Constitutioneel Hof dat Poolse wetgeving voorrang heeft boven die van Europa.

Die uitspraak was een directe aanval op het EU-beginsel, dat Brussel het recht verleent om op bepaalde thema's bindende wetgeving te realiseren. Ook in die kwestie sleepte de Commissie Polen voor het Europese Hof in Luxemburg.

Daarmee is de ruzie tussen Brussel en Warschau weer volledig terug op de voorgrond. Al sinds het aantreden van PiS in 2015 beschuldigt de EU Polen er onder meer van de rechtsstaat af te breken, persvrijheid in te perken en de rechten van de lhbtiq+-gemeenschap te schenden. Polen klaagt intussen over bemoeienis van Brussel en dreigt openlijk met een vertrek uit de EU ('Polexit').