Oekraïense opmars tot nu wisselend succesvol, net als Russische tegenaanvallen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Waar het Oekraïense leger op sommige plekken in het zuidoosten van het land verder opstoomt, kan het Russische leger die opmars op andere plekken beter afwenden.

"In sommige gebieden hebben de Oekraïense strijdkrachten waarschijnlijk vooruitgang geboekt en zijn ze doorgedrongen tot de eerste linie van de Russische verdediging", schrijft het Britse ministerie van Defensie zaterdag in een verklaring. "De successen van de Russische tegenaanval zijn wisselend."

De Oekraïense regering meldde dat er vrijdag hevig is gevochten in de oostelijke regio Donetsk. Een woordvoerder van het leger zei dat de Oekraïense troepen meer terrein hebben gewonnen in de buurt van de verwoeste stad Bakhmut.