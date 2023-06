Hoe 4 kinderen werden teruggevonden na 40 dagen in een gevaarlijke jungle

Vier kinderen dwaalden veertig dagen door een van de meest onbewoonbare delen van de Colombiaanse jungle. Wekenlang lag het gevaar van dodelijke dieren, uithongering en gewapende rebellen op de loer, maar vrijdag werden ze in goede gezondheid aangetroffen. Wat weten we over hun wonderbaarlijke verhaal?

Het is 1 mei als een klein vliegtuigje met zeven passagiers boven het Amazoneregenwoud in Colombia in de problemen komt en neerstort. Drie volwassenen, onder wie de moeder van de vier kinderen en de piloot, komen om het leven. De kinderen overleven de crash, maar staan er midden in de jungle helemaal alleen voor.

De kans op overleving is klein voor de vier broers en zussen van dertien jaar, negen jaar, vier jaar en pas elf maanden oud. Er is slechts één lichtpuntje: het viertal behoort tot de Witoto-stam. Volgens lokale autoriteiten hebben de kinderen "enige kennis" van hoe ze in het regenwoud kunnen overleven. Dat blijkt cruciaal.

0:45 Afspelen knop Kinderen na veertig dagen levend gevonden in Colombia: 'Historisch'

Hoop leidt tot gigantische reddingsoperatie

Pas twee weken na het vliegtuigongeluk kunnen reddingswerkers op de plaats van de crash komen. Daar treffen ze het vliegtuigje met de neus in de grond geboord aan. De lichamen van de 33-jarige moeder en twee andere inzittenden worden gevonden, maar de vier kinderen zijn nergens te bekennen.

In de buurt van het vliegtuigje worden wel sporen van de kinderen gevonden: voetstappen, deels opgegeten vruchten en gebruikte luiers. De hoop dat het viertal nog in leven is leidt tot een enorme reddingsoperatie: 'Operatie Hoop'.

150 militairen, 200 vrijwilligers van lokale stammen en 10 herdershonden zoeken in de dagen en weken daarna een gebied van 323 vierkante kilometer af. Ook vliegt er meerdere keren een helikopter over het gebied. Die laat een ingesproken bericht van de oma van de kinderen horen: "Hulp is onderweg, blijf waar je bent."

Op 16 mei, twee weken na de crash, vinden reddingswerkers het neergestorte vliegtuigje midden in de jungle. Foto: AP

'Wonder, wonder, wonder!'

Naarmate de dagen voorbijkruipen, wordt de hoop dat de kinderen levend worden gevonden steeds kleiner. Die zakt zelfs tot een dieptepunt als reddingsteams gewapende rebellen tegen het lijf lopen in de jungle. Een deel van het team trekt zich terug, omdat een staakt-het-vuren tussen twee rivaliserende groepen op het punt staat te verlopen.

Op 18 mei verschijnt voor het eerst een bericht dat de Colombiaanse regering de kinderen levend heeft gevonden. Dat wordt later gerectificeerd. Lokale bewoners zouden de kinderen hebben gevonden, maar de Colombiaanse overheid en het leger krijgen zelf geen contact met de kinderen.

Daarvoor moeten ze nog twee weken langer geduld hebben. Pas op vrijdag 9 juni rond 17.00 uur klinkt het "Wonder, wonder, wonder" over de radiokanalen van het Colombiaanse leger. Een team van tien militairen en acht vrijwilligers vindt nieuwe, verse sporen die het zoekteam mogelijk naar de kinderen kunnen leiden.

Later op de vrijdag verschijnen foto's waarop de soldaten en vrijwilligers poseren met het vermiste viertal. De kinderen zijn gehuld in dekens en een van de soldaten voedt het jongste kind, dat in de jungle zijn eerste verjaardag meemaakt, met een fles.

Kort daarna arriveert een helikopter om de kinderen met een touwladder uit de jungle te redden. Het 'wonderviertal' - weliswaar ondervoed, maar niet in levensgevaar - wordt direct naar een nabijgelegen ziekenhuis gevlogen om nagekeken te worden.

Het viertal wordt overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Foto: Reuters

Oma leerde ze waarschijnlijk overleven

Hoe de kinderen het hebben overleefd, is nog niet precies duidelijk. Een leider van een stam zegt tegen het lokale blad Cambio dat de kinderen niet hadden kunnen overleven zonder de overlevingsvaardigheden die ze hebben geleerd van hun oma.

"Het is een dichtbegroeid en gevaarlijk stuk oerwoud", zegt hij. "Ze zijn opgevoed door hun oma die bekend is in het reservaat Araracuara. Ze konden overleven dankzij de kennis die ze bij haar hebben opgedaan."

Ook de Colombiaanse minister Sandra Vilardy (Milieu) is ervan overtuigd dat het viertal hun leven dankt aan de kennis die ze opdeden in hun stam. "Naast dat ze mogelijk verwondingen hebben opgelopen als gevolg van de crash en dat er maar een beperkte hoeveelheid voedsel beschikbaar is in de jungle, liepen de kinderen gevaar door wilde katten, slangen, spinnen en schorpioenen."

De Colombiaanse president Gustavo Petro noemt de vondst van de kinderen "een vreugdevol moment voor het hele land". Volgens hem gaat het overlevingsverhaal van de kinderen de geschiedenisboeken in. "De jungle redde hen. Ze zijn kinderen van de jungle, en nu zijn ze ook kinderen van Colombia."