Frankrijk spoort 120.000 zwembaden van belastingontduikers op met luchtfoto's

De Franse belastingdienst heeft meer dan 120.000 zwembaden opgespoord die niet bij de overheid bekend waren. Ze werden ontdekt dankzij analyse van luchtfoto's.

Frankrijk heeft samen met een bedrijf speciale software ontwikkeld. Daarmee kunnen de luchtfoto's worden geanalyseerd en de zwembaden worden opgespoord. Bij een test in de herfst van 2021 werden al 20.000 onbekende zwembaden ontdekt.

In Europa is Frankrijk een van de landen met de meeste privézwembaden. Een nieuw zwembad moet daar binnen drie maanden na de bouw worden opgegeven bij de autoriteiten als het groter is dan 10 vierkante meter.